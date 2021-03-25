Кремль отреагировал на сообщения о состоянии здоровья Навального

В Кремле не следят за состоянием здоровья учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Нет, не следят, никакой информации не запрашивали», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов. Песков также подчеркнул, что за здоровьем осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, следит их администрация.

24 марта появились сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

Адвокаты Навального пожаловались, что их не пустили на свидание с подзащитным, хотя они находились у ворот колонии с самого утра. Администрация ИК-2 объяснила произошедшее большим наплывом посетителей.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.