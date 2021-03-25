В УФСИН заявили об удовлетворительном состоянии здоровья Навального

Состояние здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального считается удовлетворительным. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Ранее ряд СМИ сообщал о плохом самочувствии Навального.

Кроме того, 24 марта сообщалось, что к Навальному в ИК-2 в Покрове не пустили адвокатов для свидания с подзащитным. Адвокаты находились у ворот колонии с самого утра, однако их не допустили и не зарегистрировали. Адвокат уточнила, что в 17:00 прием посетителей был завершен, однако они намерены добиться свидания с Навальным в четверг, 25 марта.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.