В России допустили выход из Совета Европы из-за требования ЕСПЧ по Навальному

Россию могут вывести из состава Совета Европы из-за отказа исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.

«Не исключаю, что в ближайшее время может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура или начат мониторинг», — допустил Толстой.

Он добавил, что Москва будет принимать решения исходя только из своих интересов. «Навальный — не политзаключенный! А вот в Европе их огромное количество, на что ЕСПЧ почему-то не обращает внимания. Да и не все страны — члены Совета Европы исполняют решения Европейского суда», — отметил депутат.

17 февраля Толстой сообщил, что Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ в соответствии с положениями статьи Конституции, которая гласит, что международные обязательства страны исполняются, но при этом «политизированные трактовки международных органов» в случае их противоречия основному закону исполняться не будут.

В тот же день ЕСПЧ потребовал освободить Навального из-под стражи. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента Европейского суда, согласно которому обеспечительные меры — это запрет государству действий, которые могут нанести существенный ущерб жизни и здоровью заявителя, либо указание государству на необходимость предпринять что-то во избежание такого ущерба.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

2 февраля текущего года условный срок Навального по данному делу был заменен на реальный после того, как ФСИН заявила о многочисленных нарушениях правил условного наказания.