ЕСПЧ попросил Россию освободить Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попросил правительство России освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры, сообщает ТАСС.

Решение было принято по обращению защиты Навального

Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ.

Обеспечительные меры, принимаемые в соответствии с 39-м правилом регламента ЕСПЧ — это запрет государству действий, которые могут нанести существенный ущерб жизни и здоровью заявителя, либо указание государству на необходимость предпринять что-то во избежание такого ущерба.

Освободить осужденного требовали и западные политики

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от лица Евросоюза потребовал отпустить Алексея Навального в начале февраля. Тогда же он призвал освободить всех граждан и журналистов, которые были задержаны во время несанкционированных акций.

ЕС осуждает решение российских властей по приговору Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в области прав человека Заявление Евросоюза

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт тогда же предупредил, что РФ могут грозить новые санкции из-за дела Навального, и Германия обсуждает этот вопрос с другими странами блока.

Российские власти не согласились на требования Запада

Минюст России ранее отмечал, что освободить Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Евросоюза невозможно, так как это будет грубым вмешательство в работу судебной системы суверенного государства. В ведомстве также назвали принятие подобного решения определенным переходом за «красную линию». «Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — говорится в сообщении.

Ранее в Общественной палате (ОП) РФ оценили возможное решение ЕСПЧ об обеспечительных мерах в отношении Навального, посчитав его крайне неудачным ходом, свидетельствующим об истерике Запада. Член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев указал на верховенство Конституции России над решениями международных инстанций и высказал предположение о том, что западные страны обеспокоены разрушением образа оппозиционера.

Минюст России отмечал, что освободить Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Евросоюза невозможно, так как это будет грубым вмешательство в работу судебной системы суверенного государства. В ведомстве также назвали принятие подобного решения определенным переходом за «красную линию». «Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — говорится в сообщении.

ЕСПЧ обвиняет Россию в нарушениях прав человека

В 2014 году Алексея Навального приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество. Позднее суд продлил испытательный срок на год.

В 2017 году ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных решил, что Россия нарушила в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу «Ив Роше».

Суд, однако, не нашел в деле политической подоплеки.

В 2018 году Верховный суд России из-за решения ЕСПЧ возобновил производство, однако оставил приговор без изменений.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

2 февраля текущего года условный срок Навального по данному делу был заменен на реальный после того, как ФСИН заявила о многочисленных нарушениях правил условного наказания.