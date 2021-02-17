Минюст назвал неисполнимой просьбу ЕСПЧ освободить Навального

Просьба Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры заведомо неисполнима. Заявление главы Минюста России Константина Чуйченко передает ТАСС.

По его словам, полученное из ЕСПЧ требование беспрецедентно по нескольким причинам. Среди них «явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства». Чуйченко также счел просьбу ЕСПЧ необоснованной и неправомерной, «поскольку та не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение».

Глава Минюста объяснил, что просьба заведомо неисполнима, потому что в соответствии с законодательство РФ нет правовых оснований для освобождения Навального из-под стражи.

«Осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы», — добавил он.

Ранее ЕСПЧ попросил правительство России освободить Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ.

Минюст уже отмечал, что освободить Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Евросоюза невозможно, так как это будет грубым вмешательство в работу судебной системы суверенного государства. В ведомстве также назвали принятие подобного решения определенным переходом за «красную линию».

В 2014 году Алексея Навального приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество. Позднее суд продлил испытательный срок на год. В 2017 году ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных решил, что Россия нарушила в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу «Ив Роше». В 2018 году Верховный суд России из-за решения ЕСПЧ возобновил производство, однако оставил приговор без изменений.