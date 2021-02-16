Россия отказалась освобождать Навального по требованию Евросоюза

Россия не сможет освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Евросоюза. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

В ведомстве также назвали принятие подобного решения определенным переходом за «красную линию». «Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Совету Европы, сообщал, что ЕС через Европейский суд по правам человека может потребовать освободить Навального, осужденного по делу «Ив Роше», используя решение о применении обеспечительных мер по правилу 39 Регламента ЕСПЧ. В настоящий момент Минюст находится в переписке с ЕСПЧ по заявлению адвокатов Навального.

Защита Навального 13 февраля обратилась в Комитет министров Совета Европы, заявив о неисполнении Россией решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше». Отмечалось, что обращение рассмотрят на заседании в марте. Защита будет просить задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении России. Вместе с тем сообщалось, что указанное решение ЕСПЧ не содержит выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела.

В 2014 году Алексея Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество. Позднее суд продлил испытательный срок на год. В 2017 году ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных решил, что Россия нарушила в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу «Ив Роше». В 2018 году Верховный суд России из-за решения ЕСПЧ возобновил производство, однако оставил приговор без изменений. 2 февраля этого года условный срок Навального по данному делу был заменен на реальный после того, как ФСИН заявила о многочисленных нарушениях правил условного наказания.