Юлия Навальная прилетела в Германию с частным визитом

Супруга Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлия прилетела в Германию с частным визитом. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, Навальная приземлилась во Франкфурте-на-Майне. Как рассказал РИА Новости один из пассажиров, супруга Навального оставалась в транзитной зоне, когда остальные уже покинули ее.

Ранее стало известно, что Навальная улетела из России. Ее адвокат Вероника Полякова не подтвердила и не опровергла информацию. Муж Юлии Алексей Навальный ранее получил два года и восемь месяцев колонии по делу «Ив Роше».