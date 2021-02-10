Адвокаты Юлии Навальной прокомментировали новости о ее отлете в Германию

Адвокат Юлии Навальной (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Вероника Полякова в разговоре с РИА Новости не подтвердила и не опровергла новости об отлете из Москвы в Германию.

«Я не знаю, мне она не сообщала», — прокомментировала Полякова.

Она добавила, что не считает сведения об отъезде Навальной не соответствующими действительности. «Я этого не говорила», — уточнила адвокат.

Другая защитница россиянки Светлана Давыдова в разговоре с ТАСС также сообщила, что не в курсе передвижений своей подзащитной.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что Юлия Навальная улетела во Франкфурт-на-Майне из московского аэропорта Домодедово.

Ее муж Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) ранее получил два года и восемь месяцев колонии по делу «Ив Роше».

10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника Навального Леонида Волкова, который руководит сетью региональных штабов блогера. Волков объявлен в международный розыск.