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Адвокаты Юлии Навальной прокомментировали новости о ее отлете в Германию

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Юлия Навальная и Светлана Давыдова
Юлия Навальная и Светлана Давыдова
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Адвокат Юлии Навальной (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Вероника Полякова в разговоре с РИА Новости не подтвердила и не опровергла новости об отлете из Москвы в Германию.

«Я не знаю, мне она не сообщала», — прокомментировала Полякова.

Она добавила, что не считает сведения об отъезде Навальной не соответствующими действительности. «Я этого не говорила», — уточнила адвокат.

Другая защитница россиянки Светлана Давыдова в разговоре с ТАСС также сообщила, что не в курсе передвижений своей подзащитной.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что Юлия Навальная улетела во Франкфурт-на-Майне из московского аэропорта Домодедово.

Ее муж Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) ранее получил два года и восемь месяцев колонии по делу «Ив Роше».

10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника Навального Леонида Волкова, который руководит сетью региональных штабов блогера. Волков объявлен в международный розыск.

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