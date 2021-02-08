YouTube заблокировал видео Навального с миллионами просмотров

YouTube заблокировал видео Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), в котором он общался якобы с сотрудником ФСБ, которого сам Навальный подозревает в причастности к произошедшему с ним. Ролик набрал более 27 миллионов просмотров.

Видео было опубликовано 21 декабря 2020 года на официальном YouTube-канале. При попытке воспроизвести ролик появляется надпись, что «видео недоступно».

«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», — говорится в сообщении. Чаще всего такие блокировки связаны с тем, что в записи присутствуют фрагменты из фильма или сериала, либо музыки, которые защищены авторскими правами.

ViacomCBS — американская медиакорпорация, включающая в себя компании в киноиндустрии, телевидении, издательских и цифровых СМИ. Основные активы — студия Paramount Pictures, телевизионные сети компании CBS, а также международные сети Viacom, в том числе Великобритании, Индии, Аргентине и Австралии.

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он находился на лечении. Именно из Германии был опубликован заблокированный в настоящее время ролик. Специалисты из Германии заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок», однако российские врачи следов ядов не обнаружили.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — был зачтен год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».