Урганта раскритиковали за шутку с намеком на Навального в эфире Первого канала

Ведущего вечернего развлекательного шоу на Первом канале Ивана Урганта раскритиковали за шутку с намеком на Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в эфире. Ремарку шоумена, намекающую на приговор Навальному, негативно оценили многие пользователи соцсетей, посчитав юмор некорректным.

«Конечно, главные новости — сегодня все сидели мы, смотрели новости, думали: "Ну, выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет". Ну, не вышел! Я про День сурка», — сказал Ургант вечером 2 февраля в начале выпуска «Вечернего Урганта». Ведущий упомянул День сурка, комментируя репортаж о грызунах в Ленинградском зоопарке, которые не вышли из своих домиков.

День сурка действительно отмечался 2 февраля, но в России не популярен. В этот день по поведению сурков пытаются судить о том, какой будет предстоящая весна — наступит рано или впереди еще несколько недель зимы.

Пользователи Twitter уверены, что Ургант таким образом намекнул на Навального. 2 февраля суд в Москве заменил условное наказание на реальный срок — 3,5 года колонии общего режима. Ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом, поэтому суммарно в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Многие в соцсети посчитали, что юмор Урганта в текущей ситуации неуместен. «А что, реально еще кто-то думает, что когда Ургант выходит в своем галстучке на Первом канале и с улыбкой шутит "выйдет — не выйдет сурок из норки" это как-то *** (очень — прим. «Ленты.ру») остроумно и смело?» — написала Валентина Дехтяренко. «Никого нельзя принуждать к активной политической позиции, но после этого видео я разочаровался в Иване», — отметил известный микроблогер Анатолий Капустин. «Это "шутка" настолько беззубая, что плакать хочется. С таким же успехом мог просто промолчать», — уверена gorionovsekonem.

В сентябре 2020 года Иван Ургант в эфире высмеял публикацию белорусскими государственными телеканалами «разговора Варшавы и Берлина», о котором впервые сообщил Александр Лукашенко на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным. Ургант в шутливой форме «разоблачил» тех, кто вел беседу о Навальном и ситуации с протестами в Белоруссии на опубликованной аудиозаписи.