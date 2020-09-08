Ургант «разоблачил» участников «разговора Варшавы и Берлина» о Навальном

Ведущий Иван Ургант в эфире своей передачи на Первом канале высмеял публикацию белорусскими государственными телеканалами «разговора Варшавы и Берлина», о котором впервые сообщил Александр Лукашенко на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным. Выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на сайте канала.

Обсуждая новость о разговоре двух политиков, Ургант «разоблачил» тех, кто вел беседу о Навальном и ситуации с протестами в Белоруссии на опубликованной аудиозаписи.

Ургант объявил, что программа «провела собственное расследование» и узнала личности Майка из Варшавы и Ника из Берлина. «Мы знаем одного единственного Майка с польской фамилией — это [персонаж мультфильма "Корпорация монстров"] Майк Вазовски. А Ник из Берлина — это, очевидно, певец Ник Кейв», — подчеркнул ведущий.

По словам Урганта, хотя многим разговор агентов показался постановочным, в нем есть одна «живая фраза, которую не сыграть и не выдумать» — это то, что «Александр Лукашенко оказался крепким орешком». «Вот она шпионская сеточка, раскрыта!» — заключил он.

Ранее Ургант спародировал Александра Лукашенко и его сына Николая, которые в конце августа на фоне протестов в Минске появились на публике в бронежилетах и с оружием в руках. В ролике ведущий был одет в бронежилет и кепку, а в руках нес игрушечный пистолет. Его сопровождал комик Дмитрий Хрусталев в военной каске, бронежилете и с водным пистолетом.

Власти Белоруссии утверждают, что перехватили переговоры Германии и Польши о Навальном и Лукашенко. На записи собеседники общаются между собой на английском, при этом их разговор синхронно переводится на русский. В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель. Также собеседник из Варшавы отмечает, что Лукашенко «оказался крепким орешком».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».