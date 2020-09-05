Иван Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете и насмешил пользователей сети

Ведущий Первого канала Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына, которые в конце августа на фоне протестов в Минске появились на публике в бронежилетах и с оружием в руках. Пародия опубликована 4 сентября в Twitter-аккаунте шоу «Вечерний Ургант».

На записи Ургант одет в бронежилет и кепку, а в руках несет игрушечный пистолет. Его сопровождает комик Дмитрий Хрусталев в военной каске, бронежилете и с водным пистолетом. Соведущие изображали Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая. «Мощно ворвались в новый сезон», — написали авторы публикации, сопроводив шуточную фразу смайлом усатого мужчины и детского пистолета.

Видео насмешило пользователей сети и собрало десятки тысяч просмотров, более тысячи лайков и сотни ретвитов. «Это уже не остановить», — шутили комментаторы. «Все совпадения случайны», — иронизировали другие. «Я сейчас погибну!» — писали третьи, добавляя смеющиеся смайлы.

23 августа, Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом Калашникова в руках. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как глава государства в бронежилете выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке оружие. Примеру Лукашенко последовал его 15-летний сын Николай, облачившийся в военную амуницию. Позже это стало поводом для мемов в сети.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».