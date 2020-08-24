Лукашенко с автоматом и его сына в бронежилете сделали мемом и высмеяли в сети

Появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в руках и его 15-летнего сына в военной амуниции и в бронежилете стало поводом для мемов в сети. Пользователи неодобрительно отреагировали на то, что глава республики взял в руки оружие в ответ на попытку протестующих против него в Минске штурмовать его резиденцию — Дворец Независимости. Реакция Лукашенко, а также появление его сына в военной амуниции вызвали насмешки в сети.

23 августа появилось видео, на котором Лукашенко в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многотысячную акцию на проспекте Победителей, заключая, что протестующие «как крысы разбежались», узнав о «жарком ответе». На борту с Лукашенко находился его сын Николай. Пока президент республики невозмутимо смотрел в иллюминатор, его сын в каске и бронежилете спешно пытался застегнуть амуницию.

«Суперсолдат Коля Лукашенко готов *** (разбивать) НАТО и чешских кукловодов» — охарактеризовал показанное Telegram-канал MDK.

Скриншот: Telegram-канал «Нехта»

Мне кажется Колю Лукашенко надо спасать, я звоню в органы опеки — Настя Кадетова (@kadetovaa_) August 23, 2020

«Разочарован, что Коля всего лишь в полной амуниции, а не в огромном человекоподобном роботе», — поиронизировал в Twitter «Никотинка с бровями».

Позже глава страны с сыном появились на публике с автоматами, что одних наблюдателей за событиями удивило, а других — разгневало.

Московские политтехнологи: ... а потом вы выходите из вертолёта с Калашниковым в руках.



Лукашенко: А это точно сработает?



Московские политтехнологи: Точно. Так делал Че Гевара. pic.twitter.com/uum4nOQelS — La Russie parle (@Russia_calls) August 23, 2020

Лукашенко вернул 90е как и обещал pic.twitter.com/VNwKC0bcpi — Чай з варэннем (@belteanews) August 23, 2020

Александр Григорьевич Лукашенко на оппозиционном митинге pic.twitter.com/AlAsaymtjL — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 23, 2020

«Никто не пришел на сходку» (MDK).

Заткнись и полезай в сраного робота, Коля pic.twitter.com/0oedlKhU0K — David Homak (@aalien) August 23, 2020

Что смотрят в воскресенье вечером:



Мальчик / Мужчина pic.twitter.com/WzTwQRy24A — La Russie parle (@Russia_calls) August 23, 2020

Лукашенко прибыл на вертолете в свою резиденцию. После этого его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости, где в тот момент находился президент. Однако местные СМИ опубликовали видео, снятое с коптера, на котором отчетливо видно, что многотысячная колонна демонстрантов остановилась на солидном расстоянии от оцепления, выставленного вокруг резиденции.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объявил, что некие внешние силы могут попытаться сменить политический курс в стране и использовать в качестве предлога действия силовиков. Глава военного ведомства допустил, что в Белоруссии может начаться гражданская война, а военным придется применять оружие против граждан. Между тем лидеры белорусских протестов открестились от планов насильственного свержения власти и выступили за мирные протесты.