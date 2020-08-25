Водонаева дала в руки сыну автомат и «спародировала» Лукашенко

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева вместе с сыном «спародировала» президента Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая. В Instagram она опубликовала фото с ребенком в военной форме и с оружием в руках. Однако снимок вызвал восторг не у всех ее подписчиков.

«Кто тут настоящий батька с сыном?» — подписала фото Водонаева, на которой она и 11-летний вооруженный сын Богдан стоят на БТР. Снимки были сделаны 22 августа, то есть до появления на публике вооруженного Лукашенко с сыном.

По мнению ведущей, начальная военная подготовка должна быть обязательным предметом у мальчиков в школе. Водонаева пояснила, что «сама загорелась» пройти подобные занятия. Ведущая уверена, что «мужчина должен пройти эти уроки». Впрочем, часть подписчиков осудили ее за то, что она дала в руки сыну-подростку автомат. «*** (зачем) вы хотите, чтобы ваш сын убивал или воевал на чьей-либо стороне?» — обратился к ней один из них.

23 августа появилось видео, на котором Лукашенко в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многотысячную акцию протеста. В ролике он говорит, что протестующие «как крысы разбежались», узнав о «жарком ответе».

Он невозмутимо смотрел в иллюминатор, а сын в каске и бронежилете застегивал амуницию. Из вертолета Лукашенко вышел с автоматом в руке, рядом с ним шел и Николай. Это послужило поводом для множества мемов в сети, где отца с сыном высмеяли за внешний вид.