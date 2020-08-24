Киселев констатировал проигрыш Лукашенко перед Путиным

Телеведущий Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале прокомментировал видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протестующих граждан страны с крысами. Ведущий констатировал, что подобные высказывания свидетельствуют о проигрыше Лукашенко перед президентом России Владимиром Путиным.

Киселев отметил, что Путин всегда использует «по-спортивному уважительный стиль» и не оскорбляет других людей. При этом Лукашенко, по его словам, «грубовато» разговаривает с пилотом вертолета, а также сравнивает протестующих с крысами.

Ведущий отметил, что Лукашенко ведет себя «не по-лидерски». «Это проигрыш, ведь такое само по себе не может вызывать симпатии и отталкивает даже потенциальных союзников. Россиянам в диковинку», — подчеркнул Киселев.

23 августа появилось видео, на котором Лукашенко в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многотысячную акцию на проспекте Победителей, заключая, что протестующие «как крысы разбежались», узнав о «жарком ответе». На борту с Лукашенко находился 15-летний сын Николай.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Лукашенко считает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.