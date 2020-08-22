Власти Белоруссии ограничили доступ к 70 сайтам

Власти Белоруссии ограничили доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ. Полный список опубликовало издание TUT.by.

«Сегодня мы писали, что в Беларуси ограничили доступ к онлайн-платформам "Голос" и Zubr.in. Однако список ресурсов, попавших в черный список 21 августа, оказался длиннее. Рассказываем, какие страницы попали в список ресурсов ограниченного доступа "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь"», — сообщило издание.

При входе на перечисленные сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформации, принятого в соответствии с «законом о СМИ» республики. Отмечается, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако доступен для интернет-провайдеров.

Также издание подчеркнуло, что ранее уже наблюдались проблемы с доступом к некоторым из этих сайтов.

9 августа, в день начала протестных акций в Белоруссии, пользователи сообщали о массовых отключениях интернета. Во время протестов не работали соцсети, приложения и видеохостинги. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что неполадки с сетью произошли из-за кибератак из-за рубежа.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.