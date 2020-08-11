Telegram запустил инструменты против цензуры в Белоруссии

Мессенджер Telegram запустил инструменты против цензуры для жителей Белоруссии. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Twitter.

«Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается», — пояснил он.

9 августа в Белоруссии пользователи сообщали о массовых отключениях интернета: в ходе протестов не работали соцсети, приложения и видеохостинги. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что неполадки с сетью произошли из-за кибератак из-за рубежа.

В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. Задержаны около трех тысяч человек, десятки пострадали.