В Белоруссии снова начались проблемы с интернетом

В Белоруссии снова были зафиксированы проблемы с интернетом, в стране блокируются сайты крупнейших изданий. Об этом свидетельствуют данные NetBlocks.org, размещенные на странице организации в Twitter.

Как сообщает ТАСС, некоторые сайты белорусских СМИ работают со сбоями Не открываются ресурсы государственного агентства БелТА, а также портал tut.by. Граждане сообщают о сбоях в работе онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».

Ранее сообщалось, что на сайты белорусских государственных органов совершаются беспрецедентные DDos-атаки. Кибератаки начались в субботу, 8 августа, и продолжились сегодня.

Также 9 августа стало известно о перебоях в работе интернета в Белоруссии: люди не могут загрузить медиафайлы в сеть или воспользоваться видеохостингом YouTube. Были выявлены проблемы с доступом к другим интернет-ресурсам. На этом фоне оппозиция обратилась к своим сторонникам с просьбой установить приложения, поддерживающие связь по Bluetooth.

В разных городах Белоруссии начались акции протеста, вызванные предварительными итогами президентских выборов. Согласно первым результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала 6,8 процента голосов. У действующего президента Александра Лукашенко 79,7 процента.