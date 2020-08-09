В Белоруссии сообщили о беспрецедентных DDos-атаках на сайты госорганов

На сайты белорусских государственных органов совершаются беспрецедентные DDos-атаки. Об этом БЕЛТА сообщил генеральный директор «Белтелекома» Юрий Петрученя.

По его словам, кибератаки начались в субботу, 8 августа, и продолжились сегодня. «Они очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было. Привлечены наши лучшие специалисты, чтобы все максимально устойчиво работало», — рассказал Петрученя.

Он предположил, что активность кибератак вскоре увеличится.

Ранее 9 августа стало известно о перебоях в работе интернета в Белоруссии: люди не могут загрузить медиафайлы в сеть или воспользоваться видеохостингом YouTube. Также были выявлены проблемы с доступом к другим интернет-ресурсам. На этом фоне оппозиция обратилась к своим сторонникам с просьбой установить приложения, поддерживающие связь по Bluetooth.

Заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков объяснил проблемы с интернетом «перегрузкой каналов из-за зарубежного трафика».

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. На этот пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».