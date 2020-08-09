В Белоруссии объяснили проблемы с интернетом в день президентских выборов

Заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков объяснил проблемы с интернетом в Белоруссии в день президентских выборов, 9 августа, «перегрузкой каналов из-за зарубежного трафика». Его слова приводит в воскресенье, 9 августа, Telegram-канал Onliner.

«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — отметил Шайбаков.

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Ранее стало известно, что в Белоруссии наблюдаются перебои связи: люди не могут загружать медиафайлы в сеть или воспользоваться видеохостингом YouTube. Кроме того, были выявлены проблемы с доступом к другим интернет-ресурсам.

На этом фоне оппозиция обратилась к своим сторонникам с просьбой установить приложения, поддерживающие связь по Bluetooth. Уточняется, что они работают только при большом скоплении людей. Также избирателям напомнили об SMS-сообщениях и уличных таксофонах, с помощью которых можно поддерживать связь и делиться информацией.

9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки на выборах президента. Они будут работать с 08:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Глава ЦИК Лидия Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».