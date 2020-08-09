Лукашенко высказался о гражданской войне в Белоруссии после выборов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможной ситуации в стране после выборов главы государства. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, проголосовав на одном из участков, передает БЕЛТА.

По его словам, рассматриваются различные варианты развития событий, и «недооценивать ситуацию нельзя».

«Но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что он это «говорит искренне» и «гарантирует».

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Лукашенко ранее проголосовал на выборах главы государства — белорусский лидер традиционно отдал свой голос на участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры, а затем приступил к общению с представителями СМИ, которых собралось около сотни.

9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки на выборах президента. Они будут работать с 08:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Глава ЦИК Лидия Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».

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