Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает ТАСС.

Так, белорусский лидер традиционно отдал свой голос на участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры. Ожидается, что Лукашенко пообщается с журналистами, которых собралось около сотни.

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Ранее стало известно о том, что на территории Белоруссии в день выборов начались проблемы с интернетом: люди не могут загружать медиафайлы в сеть или воспользоваться видеохостингом YouTube. На этом фоне оппозиция обратилась к своим сторонникам с просьбой установить приложения, поддерживающие связь по Bluetooth.

9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки на выборах президента. Они будут работать с 08:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Глава ЦИК Лидия Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».

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