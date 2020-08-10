Лукашенко обвинил заграницу в отключении интернета в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил иностранные государства в отключении интернета в республике во время выборов. Об этом он заявил на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает БЕЛТА.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — сказал Лукашенко.

По его словам, против Белоруссии «гибридно действуют по всем направлениям», но она выстоит.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы, протестовавшие против официальных результатов президентских выборов, — это «овцы», которыми управляют из-за рубежа.

В день президентских выборов 9 августа в Белоруссии наблюдались сбои в работе интернета, проблемы с доступом к интернет-ресурсам. В ночь на 10 августа в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты, которые вылились в столкновения с ОМОНом. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами. Правозащитники сообщают об одном погибшем.

По официальным данным, Лукашенко на выборах набрал более 80 процентов голосов.