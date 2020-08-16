Telegram устроил «выборы» для белорусов

Telegram создал официальный канал компании под названием «Telegram Беларусь», в котором устроил «выборы» для граждан республики.

На главном фото канала стоит изображение бело-красно-белого флага Белоруссии, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах. Возле названия имеется синяя галочка верификации.

«Белорусский язык стал доступен для всех пользователей. Он будет предлагаться при регистрации всем пользователям, у которых язык системы — белорусский. Кроме того, любой желающий может переключиться на белорусский язык в настройках приложений Telegram», — уточняется в аккаунте.

В канале запустили опрос, чтобы уточнить, за кого граждане проголосовали на прошедших выборах президента. Так компания тестирует новую функцию ограничения по геолокации в опросах. Только пользователи из Белоруссии смогут выбрать вариант с одним из кандидатов. Согласно результатам опроса на 23:30 по Москве, за Светлану Тихановскую проголосовали 59 процентов пользователей, за действующего президента Александра Лукашенко — два процента.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.

Жители страны участвуют в забастовках и требуют провести новые, честные выборы. Забастовку против фальсификаций поддержали сотни рабочих Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и многих других предприятий, сотрудники Института химии новых материалов Национальной академии наук Белоруссии, Белорусской государственной филармонии, авиакомпании «Белавиа». Многие сотрудники государственных СМИ уволились на фоне протестов.

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