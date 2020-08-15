Протестующие пришли к зданию белорусских государственных телеканалов. Кроме того, к забастовке, которая началась из-за несогласия с результатами президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко присоединились сотрудники местных СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

У здания Белтелерадиокомпании (объединяет государственные телеканалы) начался митинг. В нем принимают участие бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев и одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Режиссер и ведущая государственных каналов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова добавила, что сотрудники Белтелерадиокомпании готовы бастовать.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.

Жители страны участвуют в забастовках и требуют провести новые, честные выборы. Забастовку против фальсификаций поддержали сотни рабочих Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и многих других предприятий, сотрудники Института химии новых материалов Национальной академии наук Белоруссии, Белорусской государственной филармонии, авиакомпании «Белавиа». Многие сотрудники государственных СМИ уволились на фоне протестов.