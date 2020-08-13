Протестующие белорусы пришли к зданию гостелевидения с криками «Правду!»

В Белоруссии протестующие граждане пришли к зданию государственного телеканала ОНТ (Общенациональное телевидение), передает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

На кадрах видно, что участники акции держат в руках букеты цветов и кричат: «Правду!»

Ранее сообщалось, что белорусские журналисты начали увольняться из гостелеканалов и радиостанций на фоне массовых протестов граждан после президентских выборов.

По всей Белоруссии несколько дней проходят массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко 9 августа набрал на выборах более 80 процентов голосов.

Протесты разгоняются силовиками с помощью спецсредств. Задержаны несколько тысяч человек. Известно о двух погибших. Возбуждены десятки уголовных дел.