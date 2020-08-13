Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели

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Сотрудники Белорусской государственной филармонии вышли на забастовку. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live.

Работники выстроились у здания Белгорфилармонии в Минске с плакатами «У меня украли голос» и спели.

Ранее 13 августа к забастовке присоединились сотни рабочих Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). В то же время руководство автогиганта заявило, что на предприятии проводится встреча с трудовым коллективом.

11 августа стало известно, что забастовку против фальсификаций на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ). Позднее сообщалось о еще трех забастовавших предприятиях. Тем не менее их руководство опровергало информацию об участии работников в акциях протеста.

Ранее в интернете распространялся призыв к белорусам начать бессрочную забастовку на предприятиях и требовать новых, честных выборов.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.

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