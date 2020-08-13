МВД Белоруссии пожаловалось на участившиеся попытки задавить милиционеров

Министерство внутренних дел Белоруссии пожаловалось на участившиеся попытки задавить автомобилями сотрудников ГАИ. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По ее словам, накануне в Минске и в Барановичах вновь были зафиксированы подобного рода происшествия с участием милиционеров. «Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие», — написала Чемоданова.

Она отметила, что МВД принимает все необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. За участие в массовых акциях протестов силовиками были задержаны еще около 700 граждан.

«Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы», — отчитались в ведомстве.

12 августа сообщалось о смерти после задержания 25-летнего жителя Гомеля. Он не участвовал в протестах, а ехал к своей девушке, когда его остановили силовики. Согласно официальным данным, это уже второй погибший во время протестов в Белоруссии.

Массовые акции в стране продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.