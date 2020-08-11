Два белорусских завода опровергли данные о забастовках

Руководители Минского маргаринового и Минского электротехнического заводов опровергли информацию о забастовках. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1», передает РИА Новости.

В частности, директор Минского маргаринового завода Александр Шатило заявил, что сообщения о забастовке стали «неожиданностью» для сотрудников. «У нас нет проблем в производственном коллективе. Коллективный договор мы выполняем полностью», — заявил он.

На Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова также отметили, что сотрудники находятся на своих рабочих местах, производственный процесс не прекращался.

11 августа стало известно, что забастовку против фальсификаций на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ). Позднее сообщалось о еще трех забастовавших предприятиях.

Ранее в интернете распространялся призыв к белорусам начать бессрочную забастовку на предприятиях и требовать новых, честных выборов.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Граждане, не согласные с официальными результатами, два дня выходили на массовые протесты по всей стране. Акции переросли в столкновения с силовиками. Протестующих разгоняли спецсредствами. Демонстранты бросали «коктейли Молотова» и строили баррикады. Были задержаны тысячи человек. Возбуждено более 20 уголовных дел. Подтверждена смерть одного протестующего.