Российский журналист описал зверства белорусских силовиков

Российский журналист Антон Лядов, задержанный в Минске на двое суток, описал зверства белорусских силовиков. Его рассказ опубликован на YouTube-канале «The Люди».

«Такого ужаса я не видел ни в Венесуэле, ни в Северной Корее. Я поехал в Минск сразу после первых дней протестов и в итоге провел двое суток в изоляторе на Окрестина», — подписал Лядов к видео.

По его словам, сотрудники ОМОН воспринимали издевательства «как кайф»: каждый из них стремился ударить человека дубинкой и оставить «клеймо». «Первых диких люлей ты получаешь по пути в автозак, дальше тебя хрен знает сколько везут в автозаке», — отметил Лядов. Он уточнил, что задержанных заставляют стоять и бьют дубинкой, если они садятся на скамейку, а также «везут максимально по кочкам».

Затем людей «выложили штабелями лицом в землю». Задержанных специально заставляли лежать в неудобном положении, в котором тело затекало и было трудно дышать. Журналист уточнил, что тех, кто лежал неправильно, били дубинками. Первые шесть часов, по словам Лядова, им не разрешали посещать туалет и рекомендовали «ходить под себя».

Через восемь часов лежания в неудобной позе задержанным разрешили сесть на колени, опираясь головой в землю. Если человек хотел снова лечь, ему нужно было спросить разрешения. Лядов отметил, что одетых в летнюю одежду людей заставляли лежать на ледяном газоне, несмотря на ночной холод.

По словам журналиста, омоновцы морально унижают задержанных и пытаются их сломать. «Главная их задача — напугать людей», — отметил Лядов.

Журналист рассказал, что видел человека, которому сломали нос, слышал, как силовики били женщин, а также избивали мужчину и заставляли его кричать «Я люблю ОМОН». Он добавил, что одному из задержанных, который не хотел говорить пароль от телефона, угрожали изнасилованием дубинкой, а мужчину с длинными волосами заставили жевать резинку для волос. При этом некоторые омоновцы обрезали задержанным штаны и писали на ногах номера.

«Болит абсолютно все. Особенно обидно за задницу, потому что она просто отбита этими дубинками и бетоном, на котором постоянно ты лежишь», — поделился Лядов по возвращении в Россию. Журналист также показал синяк, оставленный на его ноге ботинком омоновца. «Несмотря на все мракобесие, которое творилось эти дни, я дико благодарен судьбе за то, что я встретился с теми людьми в этих камерах, потому что они потрясающие», — резюмировал журналист.

На территории Белоруссии несколько дней идут массовые протесты после проведения президентских выборов. Согласно данным Центризбиркома страны, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и был переизбран на шестой президентский срок. Большинство граждан республики не поверили в его победу.

Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Задержанные на митингах массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий.