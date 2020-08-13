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Скабеева похвалила избивающих протестующих белорусских силовиков

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Ольга Скабеева
Ольга Скабеева
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила белорусский ОМОН, который в течение четырех дней разгоняет и избивает протестующих граждан страны. Свое мнение насчет действий силовиков она выразила в эфире передачи «60 минут» канала «Россия 1».

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость. Обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня», — сказала Скабеева.

Ведущий Евгений Попов также заметил в общении с военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцем, что говорят о «слишком жестких к протестующим силовиках». «Но работает, получается», — добавил он.

«Мы естественно не поддерживаем полицейский произвол, но видно, что эта тактика, эта схема работает», — заключила Скабеева.

На территории Белоруссии четвертый день идут массовые протесты после оглашения Центризбиркомом (ЦИК) страны результатов президентских выборов. Согласно официальным данным, президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и был переизбран на шестой срок. Большинство граждан республики не поверили в его победу.

Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. В Бресте ОМОН стрелял на поражение боевыми патронами.

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