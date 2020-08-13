Российский журналист рассказал об избиении силовиками при задержании в Минске

Корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиении силовиками при задержании в Минске. Издание опубликовало его репортаж в среду, 12 августа.

Журналист приехал в республику по редакционному заданию. Телиженко заявил, что после задержания вечером 10 августа его доставили в районное управление внутренних дел (РУВД) в Минске. Там, по его словам, он провел 16 часов. В течение суток после задержания с ним не было никакой связи, его отпустили только вечером 11 августа.

«Парня передо мной специально головой о дверной косяк входа в РУВД ударили. Он закричал от боли. В ответ на это его начали бить по голове <…> Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо», — рассказал журналист.

Он также добавил, что в помещении люди лежали на полу, при этом новых задержанных заставляли ложиться на пол «вторым слоем». Вокруг шли «жесточайшие избиения», у некоторых задержанных могли быть сломаны кости. Помимо прочего милиционеры заставляли задержанных молиться, читать «Отче наш…», отказавшихся избивали всеми подручными средствами.

Также корреспондент написал, что, когда сотрудники правоохранительных органов увидели российский паспорт журналиста, удары становились менее сильными.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.