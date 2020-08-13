Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1», объявил об увольнении. Он заявил об этом на своей странице в Instagram.

«Я никогда бы даже в самом страшном сне не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Я хочу обратиться к военным, солдатам и офицерам. Вы ждете приказа. Вы прекрасно осознаете, каким будет этот приказ, и, скорее всего, понимаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю. Одумайтесь, пока не поздно», — заявил он в видеообращении .

Бурко также обратился к силовикам и попросил их донести совету безопасности и руководству, что их методы и методы смежных структур «являются варварскими и антигуманными». Он призвал их принять верное решение, которым они «будут гордиться». Журналист добавил, что люди «хотят справедливости, просят их не обманывать и просят свободы».

Белоруссию охватили массовые протесты после оглашения результатов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Лукашенко получил более 80 процентов голосов избирателей. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

За три дня протестов силовики задержали около шести тысяч человек. Власти разгоняли демонстрантов с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. В Бресте ОМОН стрелял на поражение боевыми патронами.