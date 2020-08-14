Ургант поддержал белорусов и выступил против насилия силовиков

Ведущий Первого канала Иван Ургант поддержал жителей Белоруссии и выступил против насилия над гражданами страны со стороны силовиков. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — написал Ургант, разместив фотографию с бело-красно-белым флагом Белоруссии, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах. В комментариях многие пользователи поблагодарили его за поддержку белорусов.

Ранее по поводу насилия в отношении граждан Белоруссии и их права на протест высказался резидент Comedy Club Гарик Харламов. Он также выступил с поддержкой протестующих и обратился к Александру Лукашенко, признанному ЦИК страны победителем последних президентских выборов.

С обращением к белорусским силовикам, в частности к милиционерам и военным, выступил российский журналист и блогер Юрий Дудь. Он посоветовал им «слать начальство», если они требуют задерживать и избивать митингующих.

В течение пяти дней на территории Белоруссии проходят массовые протесты после окончания президентских выборов. По их результатам Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и победил оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Граждане не верят в данные Центризбиркома.

В отношении митингующих силовые ведомства стали применять спецсредства для разгона: резиновые пули, дубинки, водометы, светошумовые гранаты. В Бресте ОМОН стрелял на поражение боевыми патронами. Задержанные рассказывают об ужасных условиях содержания в РОВД и изоляторах, физическом и психологическом насилии со стороны силовиков.