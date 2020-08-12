Российский журналист Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам, в частности, к милиционерам и военным, в своем Instagram.

По словам Дудя, он молчал до этого момента, так как живет в другой стране. «Но иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям», — объяснил он. Как рассказал журналист, за последние дни он увидел избиение силовиками безоружных людей, исчезновение главного оппозиционного кандидата и журналистов, в том числе и иностранных.

Дудь подчеркнул, что без правоохранительных органов не может существовать ни одно государство. «Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков», — написал он. Журналист также заявил, что силовики не правы, если делают это по своей воле, и предложил «слать начальство», если это делается по его приказу.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.