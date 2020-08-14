Освобожденные из изолятора белорусы показали следы избиений

Белорусы, которых освободили из изоляторов после массовых задержаний в ходе протестов, показали следы от избиений. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

На распространенных кадрах люди зафиксировали синяки, гематомы, кровоподтеки, раны и ссадины, оставшиеся на их телах после издевательств силовиков. На ряде фотографий заметны синяки на лице — в области глаз и бровей. Другие граждане продемонстрировали следы от ударов по спине и задней части ног. На одной из фотографий практически вся поверхность ягодиц и задней части бедра приобрела фиолетово-красный цвет из-за силового воздействия. У многих граждан на спине можно увидеть длинные полосы, оставшиеся после ударов, однако не уточняется, чем именно избивали задержанных.

Ранее заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных граждан. Вечером 13 августа из минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда свозят задержанных на митингах протестующих, начали выпускать людей. Граждане массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.