В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных граждан. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Tut.by.

После вопроса журналистки о том, почему вышедшее из изолятора белорусы жалуются на издевательства, Барсуков заявил, что «никаких издевательств не было». Затем он оборвал все остальные вопросы, сел в машину и уехал.

Вечером 13 августа из минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда свозят задержанных на митингах протестующих, начали выпускать людей. Граждане массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства и избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий. Некоторые граждане показали следы от ударов.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.