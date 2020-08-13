Российский журналист рассказал об избиениях после задержания в Белоруссии

Российский журналист Никита Телиженко рассказал об избиениях после его задержания белорусскими правоохранителями на акции протеста в Минске. Его репортаж опубликован на Znak.com.

Телиженко задержали вечером 10 августа в момент, когда протестующие собирались на вторую акцию. Он сообщил силовикам, что является гражданином России и журналистом, однако все равно был задержан и на автозаке отправлен в РУВД.

В РУВД он провел 16 часов, где был избит силовиками и наблюдал избиения других задержанных, у многих из которых были тяжелые травмы. Пол, по словам корреспондента, был «липким от крови». Силовики издевались над задержанными, к ним не допускали врача, не выпускали в туалет и не давали еду и воду. При этом милиционеры начинали бить Телиженко не так сильно, когда узнавали, что он гражданин России.

После этого он вместе с другими задержанными был этапирован в СИЗО в Жодино, причем по дороге избиения продолжались. Там его посадили в переполненную камеру. Телиженко освободили благодаря вмешательству российского посольства. Чтобы найти его, послу Дмитрию Мезенцеву пришлось лично звонить главе МИД республики Владимиру Макею. Журналиста депортировали из Белоруссии, а в миграционном отделе ему заявили, что у него должен был быть административный суд, где он мог бы получить от 15 суток до полугода ареста, хотя никаких обвинений ему не предъявляли.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены.