Коллеги рассказали про раненого и избитого на протесте в Минске врача

Один из врачей, присоединившихся к акциям протеста в Минске, во время митинга получил осколочное ранение и был избит силовиками. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

«Сильно пострадал коллега, наш доктор. Он позавчера (11 августа — прим. "Ленты.ру") в Уручье получил осколочное ранение, но еще его избили. Избито все — голова, руки, ноги, спина, не били только в живот», — рассказали медики. Они также добавили, что происходящее вызывает у врачей «слезы и эмоции».

Ранее об избиениях после задержания в Минске поведал и российский журналист Никита Телиженко. По его словам, силовики издевались над задержанными, к ним не допускали врача, не выпускали в туалет и не давали еду и воду. При этом его самого стали бить не так сильно, когда узнали, что он из России.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и был переизбран на очередной срок. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Протестующие, в свою очередь, используют файеры, брусчатку, коктейли Молотова.