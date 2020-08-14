Назван срок освобождения всех находящихся в минском изоляторе

Всех задержанных в ходе акций протеста в Минске, которые находятся в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, освободят до 6:00 утра 14 августа. Об этом сообщил заместитель главы МВД республики Александр Барсуков, его слова передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что заместитель министра лично приехал в СИЗО.

Ранее сообщалось, что из изолятора на Окрестина стали по одному выпускать задержанных в ходе акций протеста. Задержанным вменяют административную статью. В числе вышедших на свободу есть журналисты, а также граждане других государств.

По всей Белоруссии уже несколько дней проходят массовые протесты. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей.