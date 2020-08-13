Сотни задержанных на протестах в Минске сообщили о жестоком обращении

Сотни задержанных в ходе акций протеста в Минске написали заявления о жестоком обращении, сообщил РИА Новости белорусский адвокат Антон Гашинский.

«Я был в изоляторе временного содержания на Окрестине, люди в синяках, говорят, что их пытают», — сказал он. Адвокат отметил, что первые сутки люди ночевали на земле и траве, а кормить их начали только на третьи сутки. По его словам, в первые сутки избивают, однако это не связано с выбиванием каких-то показаний, а «просто воспитывают».

Гашинский сообщил, что задержанные рассказали о том, что после избиения их заводят в камеру на шесть коек, не выводят и не дают еды, при этом в помещении находятся десятки человек. «Спать не могут, кто-то сидя спит, кто-то прислонившись к стене», — сказал юрист. По его словам, условия содержания крайне тяжелые, людям не дают еду и воду двое суток, а на третьи сутки переводят из Центра изоляции правонарушителей в изолятор временного содержания (ИВС).

Материалы по теме Выбор сделан В Белоруссии выборы перешли в уличные протесты против Лукашенко. ОМОН подавляет их газом и гранатами А из нашего окна Белоруссия видна Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму?

Он добавил, что на многих задержанных не оформляют документов, просто «похищают с улицы, а потом отпускают». «Мы жалуемся в прокуратуру, в МВД, Следственный комитет. Там говорят: скажите, кто применяет насилие, мы накажем, но сотрудники правоохранительных органов носят маски», — сказал он.

Он отметил, что в ИВС на Окрестине видел сотни избитых людей — женщин и мужчин от 20 до 50 лет. «Жалоб уже сотни идут, думаю, будут тысячи», — сказал адвокат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе протестов. Как рассказала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, глава государства «услышал мнение трудовых коллективов» и призвал провести работу в этом направлении.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.