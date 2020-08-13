Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе протестов. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова в эфире «Беларусь 1», передает Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

По ее словам, глава государства «услышал мнение трудовых коллективов» и призвал провести работу в этом направлении. «Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — отметила спикер парламента, добавив, что Белоруссии не нужны «драка и война».

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед пострадавшими на массовых акциях протеста в стране гражданами. «Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — заявил он.

В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны несколько тысяч человек.