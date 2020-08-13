Начальник милиции Гродно пристыдил силовиков

Начальник управления внутренних дел Гродненской области Вадим Синявский попросил прощения у работников завода «Химволокно» и пристыдил силовиков. Об этом пишет Tut.by.

«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы как и вы по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно», — ответил начальник УВД на возмущенные выкрики из толпы рабочих.

В течение суток об увольнении заявляют все больше сотрудников белорусских государственных СМИ и чиновников. К объявленной в стране забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов присоединились работники Минского автомобильного завода (МАЗ), Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и других крупных предприятий («Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот»).

Массовые акции протеста в Белоруссии продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Официально подтверждена гибель двух человек.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. За четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.