Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед пострадавшими на массовых акциях протеста в стране гражданами. Об этом он заявил в эфире в эфире ОНТ, передает в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — заявил глава ведомства. По его словам, силовики должны быстрее отпускать задержанных, и уже начали это делать.

Ранее Караев приказал не трогать журналистов, если они не становятся между милицией и протестующими. Министр взял на личный контроль вопросы работы на несанкционированных акциях белорусских журналистов и иностранных СМИ, аккредитованных при МИД.

В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.