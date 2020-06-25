Глава МВД Белоруссии обвинил Telegram-каналы в управлении протестами

Министр внутренних дел Белорусии Юрий Караев обвинил Telegram-каналы в управлении протестами, прошедшими в республике в минувшие выходные. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он заявил, что «люди, которые пытаются сделать уличную революцию, хорошо организованны». По его словам, в Telegram-каналах и на информационных стримах участникам протестов давали инструкции как действовать для противостояния правоохранителям.

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Караев также подчеркнул, что такие массовые мероприятия «опасны тем, что привлекают большое количество непричастных людей». В частности он упомянул случай задержания врача-онколога. «Сейчас модно прикрываться врачами. Врач лечит, а вы его, милиционеры, схватили. Наши идеологические оппоненты используют именно такие вещи», — сказал министр. Он считает, что «работу ОМОНа представляют в искаженном виде», и министерство будет бороться с этим.

В Белоруссии в преддверии выборов главы государства уже несколько дней идут протесты после того, как 18 июня был задержан главный соперник Лукашенко в президентской гонке, бывший председатель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Суд 24 июня отклонил жалобу его защитников на то, что к задержанному до сих пор не пускают адвокатов. Сам президент заявил, что белорусским спецслужбам удалось сорвать майдан.

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