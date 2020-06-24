Суд отклонил жалобу на арест главного соперника Лукашенко

Суд Центрального района Минска отклонил жалобу адвокатов на арест экс-председателя «Белгазпромбанка» и главного соперника Александра Лукашенко Виктора Бабарико. Об этом сообщили порталу TUT.by его защитники Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко.

Заседание проходило в закрытом режиме. Претензии юристов касались того факта, что к Бабарико и его сыну не пускали адвокатов сперва в Комитет госконтроля (КГК) на допрос в день задержания, а затем и в СИЗО. Бюро пропусков КГБ не принимает запросы, ссылаясь на эпидемию коронавируса и ограничение посещений.

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«В связи с этим я подал в генеральную прокуратуру уже третью на этой неделе жалобу на препятствия в оказании юридической помощи», — сказал Лаевский и добавил, что на этот раз он указывает на систематические нарушения. Однако надзорное ведомство до сих пор не отреагировало на предыдущие две жалобы.

Виктора Бабарико задержали 18 июня по делу «Белгазпромбанка». Ему инкриминируют создание и руководство организованной преступной группой, целью которой был вывод сотен миллионов долларов за рубеж. Вместе с Бабарико задержали и его сына Эдуарда, руководителя его предвыборного штаба, а также еще 20 человек.

Из-за задержания Бабарико по всей Белоруссии начались протестные акции, люди выходят на улицы и собираются в живые цепи. Люди также требовали отпустить еще одного возможного соперника Лукашенко, блогера Сергея Тихановского, задержанного еще в конце мая. Тихановскому пришлось уступить место в президентской гонке своей жене, поскольку его впервые задержали еще на первом этапе подготовки к выборам.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. На данный момент в стране завершился сбор подписей, для права зарегистрироваться в качестве кандидата претендентам на пост главы государства требовалось собрать по 100 тысяч. В штабе Бабарико сообщили, что у них на руках 426 тысяч подписей, и они могут работать без своего кандидата. Этап проверки подписей завершится 14 июля.

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