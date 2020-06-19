В Минске прошла массовая акция протеста из-за задержаний соперников Лукашенко

В Минске прошел «Пикет солидарности» в поддержку задержанных во время избирательной кампании соперников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Несмотря на сильный дождь, в акции протеста приняли участие более 1600 человек. Пикет был организован правоцентристской коалицией в знак солидарности с задержанными оппозиционерами — Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.

Во время массовой акции в центре белорусской столицы граждане могли оставить подпись в поддержку выдвижения других кандидатов в президенты. Сотрудники милиции через громкоговорители требовали, чтобы собравшиеся разошлись, предупредив, что разрешается только сбор подписей, и в противном случае участники акции будут преследоваться по закону. В ответ люди хлопали в ладоши.

Прямую трансляцию пикета на YouTube-канале «Радио Свобода» одновременно смотрели более 50 тысяч человек.

18 июня белорусские правоохранительные органы задержали одного из главных соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах — Виктора Бабарико. Его подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений.

В Комитете государственного контроля (КГК) сообщили, что со счета Белгазпромбанка, который ранее возглавлял политик, в латвийский банк ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США. Всего по делу Белгазпромбанка задержано более 20 человек.

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