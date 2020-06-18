Задержанного соперника Лукашенко отправили в СИЗО КГБ Белоруссии

Задержанного по делу Белгазпромбанка главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико отправили в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Об этом сообщает журналист Степан Путило в своем Telegram-канале NEXTA Live.

По его данным, департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) наложил арест на имущество Эдуарда Бабарико, сына политика. Предположительно, это связано с возбуждением правоохранительными органами уголовного дела по статье 243 УК Белоруссии («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Бабарико-старшего подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик по ранее совершенным преступлениям. В КГК сообщили, что со счета Белгазпромбанка, который ранее возглавлял политик, в латвийский банк ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США.

Всего по делу задержано более 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы, заявили в КГК.

Утром 18 июня в штабе Бабарико заявили, что он не выходит на связь. Позднее стало известно, что политик вместе с сыном Эдуардом находятся на допросе по делу Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Неделю назад в офисе кредитной организации прошли обыски.

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