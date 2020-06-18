Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся. Его вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований. Об этом сообщает Telegram-канал агентства АТН.

Бабарико дают показания по «делу "Белгазпромбанка"» о неуплате налогов и легализации незаконных доходов. Ранее в штабе участника президентской гонки заявляли, что он и его сын не выходят на связь, их телефоны отключены.

Бабарико 20 лет возглавлял «Белгазпромбанк». 11 июня в офисе кредитной организации прошли обыски. Были задержаны 15 человек. Комитет государственного контроля заявил о наличии доказательств причастности Бабарико к «делу "Белгазпромбанка"». 17 июня стало известно, что у политика заблокировали избирательные счета.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Бабарико заявлял, что собрал необходимое число подписей для официальной регистрации кандидатом.

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