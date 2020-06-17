Соперник Лукашенко заявил об угрозе утраты суверенитета Белоруссией

Соперник главы Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико обвинил власти в том, что их действия ведут к утрате страной суверенитета. Об этом он заявил в интервью Forbes.

Бабарико заявил, что за годы правления Лукашенко Белоруссия так и не стала экономически самостоятельной страной, так как ей требуется по 3-5 миллиардов долларов дотаций.

Теперь же, по его словам, Россия требует дальнейшей интеграции для продолжения вливаний в белорусскую экономику. «Теперь выбора нет: либо голодные бунты и развал экономики, либо субсидии в обмен на утрату независимости. Наша внутренняя экономическая беспомощность привела страну к угрозе утраты суверенитета», — сказал Бабарико.

Ранее Бабарико опроверг информацию о том, что перед выдвижением в президенты проводил консультации с российскими чиновниками. По его словам, эти данные являются слухами: «Никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было ни в Белоруссии, ни в России, ни в любой другой стране».

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